Milano, smog alle stelle: da domani scatta il blocco dei veicoli diesel Euro 4

Scatta da domani, venerdì 7 dicembre, a Milano il blocco dei veicoli diesel Euro 4: sono stati superati infatti per quattro giorni consecutivi i livelli massimi consentiti di polveri sottili nell’aria. Il blocco sarà attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 e rimarrà in vigore fino a quando i valori rientreranno nella norma, per almeno due giorni.