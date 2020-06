in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente nella serata di ieri, lunedì 22 giugno, a Milano, in viale Fulvio Testi all'angolo con viale Esperia, dove due giovani a bordo di una Smart, provenienti da viale Rodi, sono stati centrati da un'auto. Verso le 22.25, la Smart sulla quale viaggiavano non avrebbe rispettato un semaforo rosso, bruciandolo, e favorendo lo schianto con una Ford, che viaggiava in direzione centro città.

Passeggero sbalzato dal tettuccio apribile, rischia la vita

A causa della violenza dell'impatto, il passeggero della biposto è stato scaraventato fuori dall'auto dal tettuccio apribile, finendo sui binari del tram. Sul luogo dell'incidente si sono quindi precipitati gli agenti della polizia di Stato, la polizia locale e i vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. Questi hanno trovato il passeggero della Smart, finito sui binari del tram, privo di coscienza. Intubato, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Le sue condizioni sarebbero gravissime e il ragazzo starebbe lottando per la vita. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente del veicolo sul quale i due viaggiavano, che avrebbe riportato solamente ferite lievi. Accompagnato al Fatebenefratelli in codice verde, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Trovata della droga nell'auto dei due giovani

Gli agenti della polizia intervenuti hanno effettuato i primi rilievi del caso, accertando la mancata precedenza semaforica e rivenendo a bordo della Smart una non indifferente quantità di droga. Conseguenze anche per il conducente dell'altra auto che è stato portato in condizioni serie al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele dove però non sarebbe in pericolo di vita. Proseguono quindi senza sosta le indagini della polizia per ricostruire l'incidente.