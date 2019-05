in foto: Immagine di repertorio

Una storia di violenza la cui vittima è come spesso accade una donna aggredita dal suo ex fidanzato che non si era rassegnato all'idea della fine di quella storia d'amore e che dopo averla minacciata e picchiata per anni ha tentato di aggredirla con delle forbici e un coltello. È accaduto a Milano in zona Niguarda dove nella notte tra mercoledì e giovedì un uomo, operaio di 33 anni, si è introdotto furtivamente nella casa della sua ex compagna, una 30enne: la donna, rientrata nel suo appartamento intorno alle 4.15 ha trovato ad attenderla l'uomo che ha tentato di aggredirla. Nonostante il grande spavento è riuscita a fuggire e a rifugiarsi nella sua auto da dove ha chiamato i carabinieri chiedendo loro aiuto e raccontando di essere stata già minacciata dall'uomo nel pomeriggio. I militari si sono attivati immediatamente per rintracciare l'aggressore che però si è dato alla fuga riuscendo così a scappare. La 30enne nonostante il consiglio dei carabinieri di lasciare la propria abitazione ha comunque deciso di restarvi per paura, vista la porta scassinata, di eventuali furti.

La donna già vittima di aggressioni in passato

Poco dopo l'ex fidanzato si è ripresentato alla porta della 30enne scagliandosi contro di lei armato di forbici e taglierino: per fortuna la donna era riuscita ad avvisare nuovamente i carabinieri poco prima che l'uomo sfondasse la porta. I militari si sono precipitati sul posto e hanno fermato l'aggressore che alla loro vista ha cercato di aggredirli con il taglierino ma è stato bloccato e portato in caserma. La vittima è stata invece soccorsa dai paramedici del 118 che l'hanno portata in ospedale dove le è stata diagnosticata una prognosi di cinque giorni. Poi si è recata in caserma dove ha formalizzato le accuse ne confronti del suo ex. L'uomo è stato arrestato con le accuse di violazione di domicilio, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. I due infatti hanno una bambina di 10 anni.