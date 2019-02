in foto: Il "finto" carabiniere in azione

Vestito da carabiniere, con tanto di finto distintivo e tesserino di riconoscimento si presentava alla porta delle sue vittime, conquistando così la loro fiducia e dopo essersi introdotto nei loro appartamenti le derubava. L'uomo, Carlo N. 20enne di origine sinti, è stato arrestato ieri mattina dai carabinieri della stazione di Muggiano, in provincia di Milano: le accuse per lui riguardano tre tentativi di furto, di cui uno andato a segno, che sono stati commessi a Segrate in due appartamenti nel periodo compreso tra maggio e giugno 2017.

All'anziana proprietaria di casa derubata sono stati portati via gioielli e orologi di lusso per oltre 50mila euro. Il 20enne sarebbe stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza che lo hanno filmato nelle tre diverse occasioni: nel suo appartamento al momento dell'arresto, i militari hanno anche trovato targhe adesive da applicare alle auto e uno scanner radio in grado di intercettare frequenze delle forze dell'ordine. Il ladro che aveva diversi precedenti penali e si trovava agli arresti domiciliari per un precedente furto commesso a Busto Arsizio in provincia di Varese, è stato portato in carcere.