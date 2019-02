La linea metropolitana M3 è stata sospesa poco fa tra le fermate di Porta Romana e Centrale. Ad annunciarlo in una breve nota è stata la stessa Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, che ha comunicato ai pendolari in attesa sulle banchine l'improvvisa interruzione della circolazione. Stando a quanto si apprende sarebbe stato un treno guasto a causare lo stop dei convogli in quel tratto. L'Atm ha poi comunicato che sono in arrivo dei bus sostitutivi "compatibilmente con le condizioni del traffico" e che ci saranno rallentamenti sul resto della linea. In questo momento sono in corso le operazioni di rimozione del treno guasto per riattivare quanto prima la normale circolazione.