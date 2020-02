in foto: (Archivio Getty images)

Due gravi infortuni con il flessibile da taglio, un particolare tipo di utensile, nel giro di pochi minuti. È accaduto ieri, domenica 16 febbraio, a Milano. A dare notizia dei due diversi episodi è stata con una nota l'Azienda regionale emergenza urgenza. I due infortuni si sono verificati nel giro di una mezz'ora. Il primo, che è anche il più grave, è avvenuto attorno alle 16.10 in via San Gimignano. Sfortunato protagonista un uomo di 55 anni, G.G.G.L. le sue iniziali, che mentre stava utilizzando l'attrezzo si è procurato, per cause da accertate, una vasta ferita al braccio sinistro. L'incidente ha causato un'importante emorragia e l'uomo è stato soccorso dagli equipaggi di due ambulanze, allertate in codice rosso. Il ferito è stato trasportato con la massima urgenza al Policlinico di Milano, dove è ricoverato in gravi condizioni.

Uomo si amputa due dita: intervengono i carabinieri

Appena mezz'ora più tardi, attorno alle 16.43, i soccorritori del 118 sono stati chiamati a fronteggiare un'emergenza simile in via Amatore Sciesa, presso la Cascina del sole. In questo caso a ferirsi seriamente utilizzando sempre un flessibile è stato un uomo di 47 anni, B.M.. Le conseguenze dell'infortunio per lui saranno perenni: l'uomo infatti si è procurato l'amputazione di due dita della mano sinistra. Sul posto, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è stato poi portato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe: non è in pericolo di vita.