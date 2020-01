È salito sulla gru di un palazzo in costruzione in via Melchiorre Gioia a Milano e dopo aver esposto due striscioni si è lanciato con un elastico: momenti paura questa mattina davanti al palazzo della regione Lombardia dove in tantissimi sono accorsi per assistere alla protesta dell'uomo resosi protagonista del singolare gesto. Poco dopo le 12 si è arrampicato sulla gru e ha esposto due striscioni di colore giallo e bianco con la scritta "Stay Human", poi si è lanciato con un elastico dopo aver acceso un fumogeno.

Un gesto dedicato alle vittime del Mediterraneo

Al termine del lancio è poi risalito sulla cabina della gru dove è stato raggiunto dai soccorritori che l'hanno convinto a scendere insieme con gli agenti della Questura e i vigili del fuoco: questi ultimi nel frattempo avevano posizionato un materasso gonfiabile nel caso l'uomo avesse manifestato l'intenzione di compiere gesti estremi. Stando a quanto si apprende dovrebbe essere un cittadino italiano: l'uomo, 30enne, è stato denunciato per procurato allarme. Si tratta di un gesto di protesta dedicato alle vittime del Mediterraneo.