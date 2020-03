in foto: Un fotogramma del video della questura di Milano mentre uno dei criminali impugna un’arma in casa di una signora anziana

La polizia di Milano ha sgominato la "banda di arrampicatori" che ha messo a segno diversi furti in appartamenti del centro città. Il gruppo di criminali era formato da tre persone di 29, 20 e 17 anni. Come comunicato dalla questura di Milano, l'ultimo episodio risale all'11 gennaio scorso quando i tre si sono introdotti nell'abitazione di una signora anziana mentre lei era presente in casa. La donna è rimasta in balìa dei tre malviventi mentre le rubavano gioielli ed effetti personali "di grosso valore", come testimoniato dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza dell'abitazione stessa.

Dopo i furti festeggiavano in discoteca e in limousine

La banda è stata rinominata "di arrampicatori" in quanto si suppone che per aver accesso nelle abitazioni altrui si arrampicassero dall'esterno senza prendere le scale di servizio. Il loro arresto è stato possibile grazie alle indagini dei poliziotti della Squadra mobile della polizia scientifica, il cui lavoro ha permesso "di ricostruire dinamiche e identità degli autori dei crimini". Ma non è tutto. Perché secondo quanto comunicato dalla polizia, i tre – due di origini serbe e uno di origine romena -, andavano a festeggiare in discoteca tra cocktail e litri di champagne, oltre a noleggiare costose e lussuose limousine per girare per la città. I tre criminali sono stati rintracciati nel campo nomadi di via Monte Bisbino a Baranzate.

Furto al Four Seasons di Milano, rubata una pelliccia da 15mila euro

Circa due settimane fa, due turisti spagnoli sono stati derubati durante il loro soggiorno nel lussuoso hotel Four Seasons di Milano, in via Gesù, in pieno Quadrilatero della moda. Il furto sarebbe avvenuto nella mattinata di sabato 15 febbraio nei parcheggi dell'albergo. I ladri sarebbero riusciti a portare via dall'auto dei due turisti una pelliccia di valore pari a circa 15mila euro e un gilet del valore di 500. Secondo quanto ricostruito dalla polizia sinora, i malviventi sarebbero riusciti – per motivi ancora da stabilire – ad aprire il baule del Range Rover dei due iberici agendo senza problemi.