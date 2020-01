in foto: Anarchici sul tetto in piazza Alfieri

Uno sgombero è in corso in zona Bovisa a Milano, dove un gruppo di anarchici del collettivo "Casa Brancaleone" è salito sul tetto di un edificio occupato per evitare di farsi trascinare fuori dalle forze dell'ordine. L'edificio da liberare è una casa in piazza Alfieri che dal 2017 è abitata abusivamente dal gruppo anarchico, protagonista in passato di altre occupazioni di edifici in via Casella e in via Bruni a Dergano. Sul posto, oltre alla polizia e ai carabinieri, sono intervenuti anche diversi mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. La scelta di salire sul tetto da parte degli occupanti è un atto dimostrativo per cercare di dissuadere le forze dell'ordine dal portare avanti lo sgombero.

Le tappe dello sgombero

L'azione di sgombero da parte di polizia e carabinieri è iniziata nella mattinata di martedì 21 gennaio. Gli occupanti hanno subito invaso il tetto dello stabile protestando contro l'operazione delle forze dell'ordine. I vigili del fuoco sono stati costretti allora a gonfiare il cuscino pneumatico ai piedi dell'edificio di piazza Alfieri, onde evitare eventuali incidenti. Sul posto è intervenuto in via precauzionale anche il personale sanitario del 118.

L'ultimo caso di sgombero

Nell'agosto 2019 a Milano era stato sgomberato uno stabile in via Cozzi occupato dal collettivo anarchico dei "Pirati". In quella occasione le operazioni per allontanare gli occupanti si erano svolte senza particolari tensioni. L'edificio era stato occupato nel 2016, dopo una lunga serie di occupazioni in altre zone della città e dell'hinterland.