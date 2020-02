Blitz della polizia locale domenica mattina al mercatino di viale Puglie a Milano dove è stata sequestrata merce per un valore di oltre 20mila euro: più di 600 gli articoli in vendita recuperati tra i quali prodotti alimentari e per l'igiene personale, capi d'abbigliamento e accessori, trucchi e integratori alimentari. Tutta merce, secondo la polizia, frutto di furti avvenuti in supermercati e catene commerciali.

Recuperato un cappotto del valore di 15mila euro

Il blitz è stato effettuato dagli agenti in borghese dell'Unità Annonaria e Commerciale della Polizia locale e ha portato a 10 sequestri amministrativi e 3 penali per contraffazione e ricettazione: i capi d’abbigliamento rinvenuti nelle valigie sequestrate sono risultati infatti rubati dall’automobile di una cittadina, a cui ora sono stati restituiti, che ne aveva denunciato il furto circa due settimane fa. Tra questi è stato ritrovato un cappotto del valore di oltre 15mila euro. "A maggio del 2019 abbiamo depositato presso gli uffici del Comune di Milano, della Questura e della Prefettura una raccolta firme, sottoscritta da 1566 residenti per chiedere la chiusura dei mercati – ha fatto sapere tramite Facebook il Comitato di Quartiere Insubria-Molise-Varsavia – ad oggi nulla è cambiato nonostante i numerosi blitz delle forze dell'ordine. Noi non molliamo, continueremo a chiedere in tutte le sedi istituzionali la chiusura dei mercati".

Altri sequestri nella notte di venerdì a Milano

Un'altra importante operazione dell’Unità Annonaria della Polizia locale è stata portata a termine nella notte di venerdì sempre a Milano, questa volta in viale Alemagna dove sono state sequestrate a un autonegozio circa 450 bottiglie di birra, che venivano vendute oltre l'orario consentito (mezzanotte), e comminata una sanzione di 4.000 euro; in largo La Foppa è stato sequestrato ai fini della confisca un velocipede, allestito con cucina fissa, e la merce in vendita, poiché operava senza più avere la licenza. In questo caso, la sanzione elevata è stata di 3.000 euro.