Circa 19mila capi d'abbigliamento contraffatti tra vestiti, magliette e abiti sono stati sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza di Milano, nell'ambito dell'operazione denominata Fake Luxury. Tanti i marchi di lusso riprodotti, da Gucci a Dolce&Gabbana, da Fendi fino a Prada, e ancora Hugo Boss, Fendi, LiuJo, DSquared. Stando a quanto riportato dai militari ogni capo d'abbigliamento aveva un valore di listino tra i 500 e 1500 euro. La merce sarebbe stata poi venduta sul mercato milanese.

Gli abiti erano destinati alla rivendita sul mercato milanese

Un sequestro da circa 3 milioni di euro dunque per gli uomini della Gdf che hanno ritrovato la merce stipata all'interno di un magazzino a Sesto San Giovanni, nel Milanese, di cui disponeva una società milanese che operava nel settore dell’abbigliamento. Il proprietario della società, un uomo di origini calabresi specializzato nella vendita all'ingrosso, è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi e per ricettazione. Secondo quanto dichiarato dall'uomo tutti i capi d'abbigliamento avrebbero provenienza tedesca o bulgara ma stando a quanto ipotizzato dagli investigatori la merce potrebbe essere stata prodotto illegalmente in Italia.