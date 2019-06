in foto: Foto di repertorio

Segregata in casa, senza cellulare, e ripetutamente picchiata per quasi un giorno fino a provocarle lesioni gravi per una prognosi di 40 giorni. È successo a Milano, dove una donna di 44 anni è rimasta intrappolata nell'abitazione dell'ex compagno 47enne. A salvare la vittima è stato solo l'intervento della figlia di lei che ha raggiunto l'appartamento in zona Comasina dando l'allarme. Proprio quest'ultimo episodio di violenza ha portato il Tribunale di Milano ad emettere un procedimento di custodia cautelare nei suoi confronti, eseguito venerdì scorso.

L'uomo già raggiunto da un ordine di allontanamento

In passato, però, l'uomo aveva già compiuto diverse aggressioni, sia fisiche che verbali, per gelosia ai danni della ex. Lo scorso ottobre 2018 era stato raggiunto da un ordine di allontanamento che gli impediva di avvicinarsi alla donna. In seguito, però, era stata lei stessa, che con lui aveva avuto un figlio di quasi un anno, a cercare un riavvicinamento. Il 47enne, con alle spalle una lunga serie di precedenti per stupefacenti, furto e rapina, ma anche per violenza sessuale ai danni di una precedente compagna, è stato arrestato per maltrattamenti e sequestro di persona.