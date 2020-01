È stato arrestato al termine di un breve inseguimento l'uomo di 56 anni che questa mattina a Milano è fuggito all'alt della polizia per poi speronare diversi mezzi delle forze dell'ordine e darsi alla fuga. Gli agenti sono stati costretti a esplodere diversi colpi d'arma da fuoco per bloccare il fuggitivo che ora dovrà rispondere dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'allarme è scattato intorno alle 7.45 di questa mattina quando l'uomo già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti si trovava in via Fauchè alla guida di un furgone quando si è rifiutato di fermarsi all'alt della polizia locale.

Agenti hanno sparato alle gomme per fermarlo

A questo punto è iniziato l'inseguimento: in un primo momento il 56enne ha speronato un'auto della polizia facendosi così spazio in strada per continuare la sua fuga, poi giunto in piazza Amati è stato bloccato da un motociclista della polizia locale e da una pattuglia. Quando però un agente ha tentato di aprire la portiera, l'uomo in fuga ha rimesso il piede sull'acceleratore colpendo la motocicletta e mancando di poco l'agente della locale. È a questo punto che un secondo agente avrebbe esploso dei colpi in direzione delle gomme del furgone mancando però l'obiettivo: l'inseguimento è terminato poco dopo all'altezza dello svincolo della Tangenziale ovest, dove il furgone si è schiantato contro un guardrail, prima di riuscire a immettersi nella diramazione esterna della città. Gli agenti hanno esploso così altri due colpi che hanno centrato questa volta le gomme arrestando in maniera definitiva la fuga del 56enne: secondo quanto trapelato sembra che l'uomo avesse la patente scaduta ma restano da chiarire i motivi della sua fuga. All'interno del furgone non vi erano droga o armi, però gli agenti hanno trovato dei biglietti con frasi deliranti riconducibili al Satanismo.