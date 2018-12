È stata una notte di violente rapine a Milano. Sei quelle che al momento non hanno ancora "una firma" ben precisa. Secondo l'ipotesi dei carabinieri, ad agire in tutti i casi sarebbe stata un'unica banda di malviventi, adesso ricercata. Gli episodi sono avvenuti in diverse zone della città: via Gian Battista Pirelli, via Fatebenefratelli, via Ferrante Aporti, viale Pasubio e via Vitruvio. I malviventi si sarebbero dunque spostati tra le zone di Centrale, Moscova-Garibaldi e Lima. Simili le dinamiche: le vittime hanno riferito di essere state minacciate in alcuni casi con armi quali punteruoli, cocci di bottiglia e coltelli, e costretti a consegnare denaro e cellulari. Le vittime sono cinque italiani e un giovane belga: una di loro, colpita con un pugno, è finita in ospedale.

Gli autori di altre due rapine sono stati arrestati

I presunti rapinatori non sarebbero italiani. Sempre nella scorsa notte altre due rapine sono avvenute sull'autobus notturno M25 e in via Corrado Il Salico, in zona Ripamonti. Per i due episodi sono stati arrestati due diversi gruppi: del primo facevano parte tre ragazze e due ragazzi nordafricani, tutti on precedenti per rapine sui bus. Per la seconda rapina sono stati fermati quattro nordafricani e un italiano: avrebbero immobilizzato un giovane sotto minaccia di un coltello, portandogli via il cellulare.