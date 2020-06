Nei fascicoli aperti dalla procura di Milano in merito alle scritte comparse sui muri di Milano nei confronti del sindaco della città Beppe Sala e del governatore della Lombardia Attilio Fontana sono stati iscritti sei indagati: si tratta di sei persone, due appartenenti al Carc, Partito dei Comitati di appoggio alla Resistenza per il Comunismo, e quattro del centro sociale Zam.

I fascicoli aperti per diffamazione e minacce vedono al centro delle indagini due distinti episodi, uno avvenuto il 15 maggio quando in zona Crescenzago, sulla Martesana, a Milano è apparsa la scritta contro il governatore della Lombardia Attilio Fontana "Fontana assassino", firmato e rivendicato dal Carc, e un secondo risalente a pochi giorni fa quando il 6 giugno in un sottopasso di Milano, in zona Chiesa Rossa, è comparsa la scritta contro il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il sindaco del capoluogo lombardo "Fontana assassino, Sala zerbino". In quel caso il gesto non è stato rivendicato dal Comitato del Carc ma secondo la Digos sarebbe stato opera di alcuni appartenenti ai centri sociali, alcuni dei quali erano stati fermati proprio nella notte in cui è comparsa la scritta poco distante dal luogo

Questi due episodi unitamente alle minacce ricevute sui social e ad alcune lettere anonime oltre all'inchiesta aperta dalla procura, hanno spinto la prefettura di Varese a mettere sotto scorta il presidente della Regione, che risiede proprio nel capoluogo di provincia. Per questo l'avvocato del governatore leghista, Jacopo Pensa, aveva depositato negli scorsi giorni alla procura di Milano un dossier di circa trenta pagine intitolato "clima di odio" che raccoglie tutte le intimidazioni ricevute da Fontana negli ultimi mesi: minacce e insulti online, ma anche lettere anonime spedite alla famiglia in cui si paventa anche "un incidente stradale occasionale".