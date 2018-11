in foto: Il post pubblicato su Facebook dall’ex consigliera Galli

È stata assolta, perché il fatto non sussiste, Donatella Galli l'ex consigliera provinciale di Lega Nord a Monza che nel 2012 pubblicò un post su Facebook con su scritto "Forza Etna, forza Vesuvio, forza Marsili": nell'immagina accompagnata in cui augurava una catastrofe naturale nel centro sud Italia si vedeva la Penisola senza il Meridione. La sentenza della Corte d'Appello di Milano ha così cancellato la condanna in prima grado del 2017 a venti giorni di reclusione, per discriminazione razziale ed etnica e per aver propagandato "idee fondate sulla superiorità razziale ed etnica degli italiani settentrionali rispetto ai meridionali". Immediata la reazione dell'avvocato Sergio Pisani, parte civile: "Noi siamo increduli e aspettiamo di leggere le motivazioni tra 60 giorni", ha commentato. La Galli era intervenuta in aula durante il processo dicendo di essere "profondamente ferita da quanto accaduto perché quel post era una battuta tra amici, per chi mi conosce e sa che tipo di persona sono".