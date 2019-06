in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì 4 giugno, tra un filobus della linea 90 e una moto che si sono scontrati in viale Romagna a Milano: quattro le ambulanze intervenute per soccorrere le sei persone ferite, alcune delle quali sono state trasportate in ospedale. Tutto è accaduto intorno alle 13.30 quando il filobus stava percorrendo la Circonvallazione esterna nei pressi di piazzale Susa: in base agli elementi raccolti dagli agenti della polizia locale intervenuti per i rilievi del caso sul posto, restano ancora da accertare i motivi che hanno portato all'impatto tra la motocicletta e il filobus.

Ferite cinque donne a bordo del filobus

Sul mezzo a due ruote viaggiava in quel momento un uomo di 62 anni che è stato sbalzato sull'asfalto dall'impatto. Il centauro è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario accorso sul posto con quattro ambulanza: l'uomo dopo le prima cure è stato trasportato al Policlinico di Milano dove è giunto in codice giallo. Rimasti feriti anche cinque passeggeri della linea 90, alcuni dei quali sono stati medicati sul posto dopo aver riportato solo delle leggere escoriazioni. Le persone ferite sono cinque donne, tutte di età compresa tra i 29 e i 52 anni: di queste, almeno tre sono state trasportate nei vicini ospedali De Marchi e Fatebenefratelli: le loro condizioni non sarebbero comunque gravi. Intanto la polizia indaga per cercare di ricostruire quanto accaduto. Rallentamenti si sono registrati lungo viale Romagna a causa dei rilievi per circa due ore, con filobus in ritardo di circa 20 minuti rispetto al normale percorso.