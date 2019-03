in foto: Foto dei vigili del fuoco

Tragedia a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, dove a seguito di un violento incidente stradale un uomo è morto e tre sono rimaste ferite, tra le quali una persona è grave ed è rimasto coinvolto anche un bambino di cinque anni. Questo è il drammatico bilancio del sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 2 marzo, in via Leonardo da Vinci alle porte del capoluogo lombardo. A scontrarsi, per cause ancora in via d'accertamento, due auto, una Jaguar X-Type e un'Audi A6 di colore scuro, andate entrambe completamente distrutte. Una delle due auto è finita contro uno spartitraffico al centro della carreggiata mentre l'altra ha urtato il guard rail. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivati con cinque ambulanze e un mezzo dell'elisoccorso. Inutili i soccorsi per l'uomo, che ha perso la vita nello schianto. Secondo le informazioni ricevute, si tratta di un 69enne che si trovava alla guida di uno dei due veicoli incidentati. Soccorso, è stato trasportato in gravissime condizioni con urgenza in ospedale ma non ce l'ha fatta.

Un 54enne, padre del bambino rimasto ferito nell'incidente è grave ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale, insieme a un'altra persona, di 53 anni. Secondo le informazioni tuttavia fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il piccolo invece è rimasto ferito ma in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Milano con ben tre mezzi e hanno lavorato sul posto per estrarre i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza la strada con la rimozione dei veicoli incidentati. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Trezzano sul naviglio che hanno svolto i rilievi del caso e gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.