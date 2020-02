in foto: (Foto Questura di Milano)

Disordini a San Siro prima del derby tra Inter e Milan di domenica 9 febbraio. I tifosi nerazzurri sono stati protagonisti di alcuni scontri con le forze dell'ordine, che hanno effettuato una carica di alleggerimento su circa cento ultras nei pressi del "baretto" della Curva Nord. Le tensioni sono cominciate attorno alle 19.30 quando alcuni tifosi hanno cercato di entrare dal cancello uno e sono stati bloccati perché il loro ingresso non era previsto in quel punto. Tre persone sono rimaste contuse in seguito ai tafferugli, mentre un 28enne interista di origini francesi è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Altri tre uomini sono stati invece denunciati per aver tentato di introdursi nello stadio scavalcando le recinzioni. Probabilmente per loro scatterà il provvedimento di Daspo.

Guai anche per i milanisti: il cane antiesplosivo in curva sud

Anche i tifosi del Milan hanno avuto problemi con le forze dell'ordine. Nel pomeriggio di ieri, domenica 9 febbraio, è avvenuto un servizio di bonifica preventiva dello stadio con l'ausilio dell'unità cinofila. Il labrador antiesplosivo della Questura di Milano durante il controllo in curva Sud ha permesso agli agenti di rinvenire diverso materiale illegale: due borsoni con all'interno flash lampeggiante di colore viola, quattro scatole contenente ognuna quattro pezzi di fotoflash big, quattro bombolette di vernice spray nera e rossa, quindici torce, quattro generatori di fumo, due sfollagente telescopico in metallo, un tirapugni e altro materiale, nonché cinque striscioni non autorizzati che esprimevano solidarietà verso i tifosi sottoposti a Daspo.