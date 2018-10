in foto: Immagini di repertorio

Un Rolex Daytona in oro rosa del valore di 25mila euro. È questo l'orologio rubato a un imprenditore italiano di 59 anni a Milano, in centro città, mercoledì pomeriggio. Il furto è avvenuto in via Buonarroti, mentre la vittima si trovava a bordo della sua Porsche Carrera 911: all'auto si è affiancato un uomo a bordo di uno scooter e protetto da casco integrale che ha strappato il prezioso orologio dal polso del malcapitato ed è poi fuggito, dileguandosi immediatamente. È subito scattata la denuncia da parte dell'imprenditore che ha portato alle indagini dei carabinieri tuttora in corso.