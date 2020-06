Al via dalle 18 lo sciopero del trasporto pubblico di quattro ore proclamato dall’Unione Sindacale di Base. A Milano prosegue regolarmente "su tutte le linee e per tutte le destinazioni" la circolazione sulla rete di Atm sia per quanto riguarda la metropolitana sia per i mezzi di superficie. Lo comunica l'azienda milanese dei trasporti in una nota.

Sciopero dei mezzi, regolare il servizio sulla rete Atm

Lo sciopero terminerà alle 22.00 e minacciava di mettere in crisi i trasporti urbani la cui capienza è già ridotta per le disposizioni anti coronavirus. Per questo Atm aveva consigliato di pianificare con largo anticipo gli spostamenti per evitare maggiori tempi di viaggio nel pomeriggio: "Vi ricordiamo che, per mantenere il distanziamento su treni e banchine, in metropolitana gli ingressi sono scaglionati con la chiusura temporanea dei tornelli. In superficie, potrebbe essere necessario aspettare più vetture prima di poter salire a bordo". Per quanto riguarda infine le linee AGI, "potranno subire ritardi e cancellazioni le linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati: dall’inizio del servizio fino alle ore 19:00 e dalle 23:01 fino al termine del servizio. Potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza dalle ore 19:01 alle 23:00″.

L'agitazione ha riguardato in mattinata anche il trasporto ferroviario, dalle ore 09.30 alle ore 13.29 sulla rete di Trenord. Non si sono riscontrati particolari disagi. È la prima mobilitazione dei lavoratori del settore dei trasporti dopo l'emergenza coronavirus. I sindacati chiedono, tra le altre cose, maggiore sicurezza per i lavoratori e gli utenti del trasporto pubblico".