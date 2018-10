Giornata di sciopero nazionale, oggi, venerdì 26 ottobre. A Milano la giornata per i pendolari procede senza troppi disagi. La metropolitana sarà in funzione normalmente fino alle 18: dopo il servizio potrebbe subire dei disagi fino al termine della giornata. Mentre per quanto riguarda i mezzi di superficie finora sono stati registrati dei rallentamenti dovuti principalmente al traffico (lo stop era previsto a partire dalle 8.45). È quanto comunicato anche dall'Atm, l'Azienda Trasporti Milanesi, questa mattina attraverso i propri canali social. Sono previste in giornata manifestazioni in centro città, in particolare in mattina quando, per permettere lo svolgimento di un corteo, le seguenti linee potrebbero subire dei rallentamenti: tram 1, 2, 4, 12, 14, 16, 19 e bus: 50, 57, 61. La mobilitazione di 24 ore, iniziata questa mattina, riguarda tutte le categorie di lavoratori ed è stata proclamata dai sindacati Usi, Cub, Sgb e Sial Cobas, in tutta Italia.