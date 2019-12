Drammatico incidente nella serata di ieri a Milano dove un uomo ha perso la vita dopo essersi scontrato in sella alla sua moto contro un'auto. Lo schianto fatale è avvenuto intorno alle 22 di mercoledì 4 dicembre in via Padova, zona Nord-Est di Milano: sul posto sono giunti i soccorritori del 118 con un'ambulanza e un'auto medica. Le condizioni del centauro sono apparse immediatamente critiche: l'uomo ha infatti riportato un grave trauma cranico facciale e quando il personale medico è arrivato sul luogo dell'incidente era in arresto cardiaco. Rianimato sul posto è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano.

L'uomo deceduto in ospedale poco dopo il suo arrivo

Purtroppo però il suo cuore non ha retto ed è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo in nosocomio. La vittima è un uomo di 50 anni le cui generalità però non sono ancora state diffuse. Sul luogo dell'incidente sono accorse anche le forze dell'ordine per i rilievi del caso necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente sulla quale al momento non sono ancora state fornite informazioni. Secondo le prime informazioni sembra che il centauro stesse viaggiando a bordo di una Yamaha TMax quando, giunto nei pressi del civico 249, si è scontrato con una Bmw 120 che stava facendo inversione guidata da un uomo di 31 anni.

Cade dallo scooter per non travolgere un ragazzo fuori dalle strisce

Nel pomeriggio di ieri un altro incidente è avvenuto a Milano, questa volta in viale Monte Nero, dove una donna di 37 anni è rimasta gravemente ferita dopo una caduta dallo scooter. Stando a una prima ricostruzione sembra che la donna abbia perso il controllo del mezzo per evitare id investire un ragazzo di 16 anni che stava attraversando fuori dalle strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla donna che è stata accompagnata in codice giallo al Policlinico: le sue condizioni però si sono rivelate più travi del previsto. Stando a quanto trapelato avrebbe riportato importanti traumi al volto ma non sarebbe in pericolo di vita.