in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente è avvenuto attorno alle 8.30 della mattina di oggi – martedì 5 febbraio – in viale Umbria, a due passi da Porta Romana a Milano. Qui si sono scontrati un'auto e uno scooter. Nell'impatto, violentissimo, ad avere la peggio l'uomo di quarantotto anni in sella al ciclomotore: soccorso dal personale sanitario giunto sul posto con un'autoambulanza, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda dove è entrato in codice rosso e si trova ricoverato in gravi condizioni.

A renderlo noto l'Areu, intervenuta sul posto con un'ambulanza e un'automedica: da quanto si apprende l'uomo sarebbe stato colto da un infarto a seguito dell'incidente. L'automobilista è uscito pressoché indenne dall'impatto, medicato sul posto è stato ascoltato dagli agenti della Polizia Locale, che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità. A provocare l'impatto sarebbe stato il mancato rispetto delle precedenze all'incrocio.