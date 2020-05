in foto: Aree giochi chiuse nei parchi a Milano (foto del Comune)

Saranno 1.100 gli agenti di polizia locale impegnati nel weekend nei controlli in giro per la città di Milano: in particolare tra sabato e domenica i ghisa saranno a presidio dei parchi e delle aree verdi in modo da far rispettare le ordinanze relative al Coronavirus. L'utilizzo delle aree gioco, dei campetti e delle attrezzature sportive è infatti vietato così come previsto dal Dpcm del 26 aprile, per questo ci saranno dei nastri a delimitare alcune zone nelle quali non sarà possibile accedere. "Il presidio della Polizia locale anche nel fine settimana sarà costante e attento – commenta la Vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo – e, nel frattempo, stiamo procedendo a fissare il nastro sulle attrezzature all'interno delle aree verdi. Mi permetto di suggerire a chi ha bambini di prediligere i parchi più grandi e non le piccole aree gioco, meglio spazi aperti dove è possibile farli correre, andare in bicicletta, giocare a palla, evitando la tentazione di scivoli e altalene; agli sportivi ricordiamo di correre da soli e non in gruppo, di rispettare le distanze e di non utilizzare le attrezzature".

Al via la sanificazione delle aree giochi nei parchi di Milano

Visto che però saranno molte le persone che probabilmente si recheranno nel weekend nei parchi della città per compiere attività sportiva o per far giocare i più piccoli, l'Amsa ha compiuto un'attività straordinaria di igienizzazione delle oltre 402 aree gioco della città: le quattro squadre di pulizia hanno iniziato questa mattina e proseguiranno il loro lavoro anche nei prossimi giorni. Le aree saranno igienizzate con un prodotto antibatterico deodorizzante mediante l'utilizzo di una lancia a bassa pressione sulle strutture e i giochi in legno e metallo, per preservarne la qualità. "Dopo la chiusura prolungata delle aree verdi nelle scorse settimane – commenta l'assessore al Verde Pierfrancesco Maran – interveniamo per ripristinare la salubrità e il decoro delle aree destinate ai più piccoli. Ricordiamo a tutti che permane comunque il divieto di utilizzo di giochi, campetti e attrezzature sportive indicato nell'ultimo Dpcm del Governo. Se tutti rispettano le indicazioni speriamo di poter tornare presto a usufruire a pieno di tutti i servizi".