Nessuna violenza sessuale, ma un rapporto consensuale. Per questo l'uomo di 40 anni che nella notte tra martedì e mercoledì era stato arrestato dalla polizia a Milano per presunta violenza su una minorenne è stato scarcerato dal pubblico ministero Francesco Cajani. Secondo il pm l'atto di polizia giudiziaria "è avvenuto fuori dai casi previsti dalla legge". La verità sull'episodio è emersa nel corso dell'audizione protetta durante la quale la ragazzina minorenne, di età superiore ai 14 anni (sotto ai quali ogni rapporto sessuale si configura come violenza sessuale), ha raccontato agli inquirenti che il rapporto sessuale era stato consenziente. Una circostanza confermata anche dagli esami condotti alla clinica Mangiagalli, che avevano evidenziato come non vi fossero sulla ragazzina segni di lesioni o violenza.

L'episodio era avvenuto la scorsa notte: la ragazzina, una giovane congolese, dopo essere fuggita da una comunità a cui era stata affidata si era recata nella zona di via Padova, dove aveva incontrato il 40enne con alcuni amici. Dopo aver consumato delle pizze e delle birre l'uomo, un cittadino dello Sri Lanka, aveva invitato la giovane a fare una passeggiata sul Naviglio della Martesana. Qui è avvenuto il rapporto sessuale tra i due. La ragazzina in un primo momento aveva denunciato di aver subito una violenza sessuale, avvisando la famiglia che a sua volta aveva chiamato la polizia. Dopo l'arresto del 40enne è però emersa la verità e l'uomo è stato scarcerato.