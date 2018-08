Un uomo di 40 anni è stato arrestato per aver violentato una ragazzina minorenne a Milano. La vicenda è avvenuta la scorsa notte. La giovane, una ragazzina di origine congolese, era scappata da una comunità a cui era stata affidata e, dopo aver preso un autobus, si era recata nella zona di via Padova. Qui avrebbe incontrato il suo violentatore, un cittadino dello Sri Lanka, che si trovava in compagnia di altri connazionali. La ragazzina ha acquistato dai cingalesi delle pizze e delle birre: poi il 40enne le ha proposto di fare una passeggiata sui Navigli. La ragazza ha accettato, ma si è trovata poco dopo in balìa del 40enne, che ha svelato le proprie reali intenzioni costringendola a un rapporto sessuale. Dopo la violenza la ragazzina è andata a casa dei genitori e ha raccontato quanto accaduto. I parenti della minorenne si sono rivolti a loro volta alla polizia, che ha fatto scattare le indagini. Gli agenti della Questura sono riusciti a individuare il presunto responsabile dello stupro in zona Navigli: dopo ulteriori riscontri, anche grazie all'analisi del suo cellulare, per lui sono scattate le manette.