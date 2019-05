in foto: Immagini di repertorio

Alla vista della polizia che cercava di bloccarlo mentre viaggiava a bordo di una moto rubata, è fuggito a tutta velocità dando il via a un inseguimento che si è concluso con uno schianto e con il tentativo di aggredire due agenti. Un italiano di 20 anni, con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio dopo un breve inseguimento. È accusato di ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La fuga iniziata in piazzale Accursio

La fuga era iniziata in piazzale Accursio attorno alle 15.30. Il giovane, che era in sella a una Yamaha che risultava rubata lo scorso il 14 a Milano, si è trovato di fronte all'alt dei poliziotti. Ha deciso quindi di provare a seminarli dirigendosi verso viale Certosa, imboccato contromano, e poi in una serie di strette vie fino a sbucare in piazza Prealpi. All'altezza di via Ercolano, poche centinaia di metri più avanti, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto.

Il tentativo di aggredire i poliziotti

Anche dopo la caduta il giovane non si è arreso. Per cercare di aprirsi una via di fuga ha aggredito i due agenti che stavano cercando di bloccarlo. Solo dopo una colluttazione i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo. Il 2oenne è ora in stato di arresto mentre i due uomini delle forze dell'ordine sono finiti in ospedale con prognosi di due e cinque giorni.