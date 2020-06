Il prolungamento della metropolitana M1 fino al quartiere di Baggio si farà. A dirlo è il sindaco di Milano Beppe Sala che nel quotidiano messaggio ai milanesi "Buongiorno Milano" ha raggiunto proprio il quartiere periferico del capoluogo lombardo: "C'è un'opera di cui si parla da decenni, il prolungamento della rossa, la M1, fino a Baggio: ora abbiamo i fondi del governo, 350 milioni, per farla – ha spiegato il primo cittadino – ci vorrà qualche anno, ma prima della fine del mio mandato vorrei indire la gara per la costruzione". Un annuncio importante che rientra nel progetto di ampliamento dei collegamenti cittadini anche ai quartieri periferici: al momento la linea rossa vede il suo capolinea alla fermata Bisceglie nel quadrante sud-ovest della città.

Lavori alla biblioteca termineranno entro fine anno

Il sindaco Sala ha poi continuato il suo tour nel quartiere di Baggio facendo visita alla chiesa di Sant'Apollinare e poi alla biblioteca di quartiere: "Esiste un modo di dire che gli anziani milanesi usano ancora ‘Va a Bagg a sonà l’òrghen', – spiega il sindaco – lo si usa quando ci si vuole togliere qualche scocciatore di torno e lo si vuole mandare a fare una cosa impossibile come suonare l'organo che non c'è. Questo perché nel 1875 fu ricostruita la chiesa solo che l'organo arrivò 13 anni dopo, per cui di questo organo per anni c'è stata solo un'idea". Il primo cittadino ha poi raggiunto la biblioteca di quartiere, nella quale sono in corso i lavori: "Stiamo rifacendo l’impianto elettrico, togliendo le barriere architettoniche, mettendo pannelli fotovoltaici sul tetto e realizzando uno spazio polifunzionale: i lavori sono stati rallentati dal Covid, ma conto entro fine anno di restituirla ai baggesi".