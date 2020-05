"Sapete della necessità di utilizzare le mascherine. Con un'ordinanza di Regione Lombardia di ieri sera bisogna utilizzare anche i guanti". Lo ha ricordato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video messaggio girato a bordo di unop dei nuovi filobus elettrici della linea 90-91. In vista della riapertura delle attività di lunedì 4 maggio il primo cittadino ha chiesto alle aziende milanesi e alle associazioni di categoria "di applicare modelli diversi in termini di flessibilità organizzativa, di smart working e di orari".

Sala: Primo maggio triste, stiamo perdendo il lavoro

"C'è un editto del XII secolo che dice ‘chi sa lavorare viene a Milano ed e un uomo libero' e questo è lo spirito che ha animato la nostra città e che ha costruito i destini di Milano. Ma questo è un primo maggio un po' triste perché il lavoro lo stiamo perdendo e non basterà un clic per ritornare a prima, bisognerà un po' reinventarsi", ha detto Sala nel video pubblicato la mattina di venerdì 1 maggio.

Il sindaco: Rispettate le regole e se potete andate in bici

Il sindaco ha spiegato di aver verificato con la dirigenza di Atm che la società dei trasporti metterà su strada tutti i mezzi disponibili ma anche così "non potremo superare nelle ore di punta il 25% della capacità pregressa". Per questo, ha aggiunto, "chiamo i cittadini ad attivarsi per rendere il ritorno di lunedì più gestibile e anche le aziende. Ai cittadini posso solo chiedere di rispettare le regole, magari chi abita a 800 metri dal lavoro, anche a un chilometro faccia una camminata, oppure recuperate le vostre bici vecchie e e nuove e mettetele a posto nel fine settimana e usatele". Il Comune di Milano al momento ha 7 mila persone che lavorano da casa, "ne faremo rientrare un po' alla volta ma ne lasceremo comunque in questa fase 4 mila che lavoreranno da casa. – ha aggiunto Sala -. Per quanto riguarda gli orari di inizio lavoro si potrà iniziare, a seconda dei vari uffici, dalle 7 e 30 alle 11. Noi ci attiviamo ma chiediamo grande collaborazione".