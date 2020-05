"Silvia Romano libera. Era un auspicio oggi è una realtà per cui potremo riportare all'interno questo cartellone". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso la sua gioia per la liberazione della cooperante milanese in un video girato davanti al cartellone con la sua foto che è stato davanti all'ingresso di Palazzo Marino per un anno e mezzo.

Silvia Romano libera, Beppe Sala ricorda anche Giulio Regeni

"Cosa che invece non faremo purtroppo per Giulio Regeni perché cui ostinatamente continueremo a tenere esposto lo striscione che chiede verità per Giulio Regeni", ha aggiunto parlando dello striscione appeso alla facciata del Comune di Milano. "Ho una grande stima per la comunità egiziana di Milano, che è la seconda per dimensioni dopo i filippini. Sono 41mila persone, che lavorano e sono brava gente e ottimi cittadini, ma credo che il governo egiziano possa e debba fare di più per dirci la verità".

Il sindaco di Milano: Crisi coronavirus gestita al maschile, non è giusto

Nella giornata della festa della mamma, il sindaco di Milano ha parlato del ruolo delle donne nella gestione dell'emergenza coronavirus. "È stata una crisi gestita al maschile. Le immagini di questa crisi vedono sempre uomini nei posti di comando. Questo semplicemente non è giusto e non è nemmeno furbo perché il valore delle donne, il contributo che possono dare è assolutamente indiscusso", ha sottolineato Sala. "Oggi è la festa della mamma e il mio augurio va a tutte le mamme e anche il mio ringraziamento. Immagino quanto in questo lockdown, in questa parziale riapertura abbiano dovuto faticare per gestire la casa, molte lavorano in più, quante tensioni smussate, quanta fatica – ha concluso -. Senza retorica credo che dobbiamo sempre essere riconoscenti alle mamme".