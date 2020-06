"Guardo più la situazione degli ospedali e sento i medici perché i contagi sono la punta dell'iceberg. Oggi la situazione mi sembra ampiamente sotto controllo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mostrando ottimismo sulla situazione della pandemia in Lombardia, in un'intervista alla trasmissione Circo Massimo su Radio Capital.

Sala: Situazione degli ospedali è ampiamente sotto controllo

I numeri dei contagi "li guardo poco da sempre", ha spiegato, "e cosa sarà in futuro lasciamolo dire ai virologi, ma penso che non lo sappiano bene neanche loro". Tuttavia il fatto che negli ospedali la situazione sia sotto controllo fa ben sperare. "Questo è il momento di provare a ripartire con attenzione, poi vedremo. Non so se è come dice il professor Zangrillo che il virus sembra si sia indebolito o – ha aggiunto – se come dice la virologa Ilaria Capua siamo diventati più bravi a combatterlo. Speriamo che sia un po' la somma delle due cose, siamo più forti nella cura"

Movida, lavorare sul tema della sicurezza

Nel suo video quotidiano ai cittadini il sindaco è tornato a parlare della situazione della movida in città, dopo i fatti di venerdì notte, quando è scoppiata una rissa in corso Garibaldi e un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato. "Sono ben felice che i nostri ragazzi e non solo loro si divertano all'aperto d'estate ma dobbiamo lavorare ancora di più e meglio sul tema della sicurezza. Ieri ho chiamato il prefetto Renato Saccone e Lino Stoppani, presidente della Fipe Federazione dei pubblici esercizi, perché è necessario che ci si dia una mano tra chi gestisce i bar e i ristoranti e vede le situazione e chi deve garantire la vigilanza e la sicurezza, che è un nostro dovere", ha sottolineato il primo cittadino.

Ho paura che sulla chiusura delle scuola abbiamo un pochino esagerato

Sala ha parlato anche della fine dell'anno scolastico: "Difficile dire se potevamo riaprire le scuole, penso che siamo stati un filino esagerati, anche nel vietare l'ultimo giorno di scuola che si poteva fare in sicurezza. Ho paura che sulla chiusura delle scuola abbiamo un pochino esagerato. Il problema vero – ha aggiunto – è che a settembre bisogna ripartire e non vedo ancora un quadro chiaro sulla riapertura del sistema scolastico, si capisce ancora poco".