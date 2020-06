"A mio giudizio oggi è il momento di tornare a lavorare". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso un giudizio perentorio sullo smart working nel quotidiano video sulle sue pagine social. Il telelavoro che da mesi permette al sistema di trasporti milanese di reggere nonostante le norme e le limitazioni anti coronavirus, secondo il primo cittadino, ora deve finire.

Milano, Sala: Effetto grotta pericoloso, è il momento di tornare a lavorare

"Un consiglio mi sento di darlo, io sono molto contento del fatto che il lockdown ci abbia insegnato lo smartworking, e ne ho fatto ampio uso in Comune, ma ora è il momento di tornare a lavorare, perché l'effetto grotta per cui siamo a casa e prendiamo lo stipendio ha i suoi pericoli – ha sottolineato Sala -. Tutto ciò va contestualizzato nella situazione sanitaria. Vi suggerisco di leggere quello che dice in un' intervista il professor Giuseppe Remuzzi dell'Istituto Mario Negri, dice che la carica virale oggi è molta bassa. Semplificare è rischiosissimo e non lo voglio fare, sminuire il potenziale problema è altrettanto rischioso ma riflettiamoci".

Occupazione, emergenza donne e giovani

Sala è tornato sui problemi relativi all'occupazione dopo l'emergenza emergenza Covid. ”È il caso di guardare in faccia la realtà e questa è una realtà per cui per le parti più deboli dal punto di vista del lavoro, i giovani e le donne, c'è una seria ipoteca per il loro futuro e dobbiamo occuparcene". Il sindaco ha chiarito di non avere "ricette auree" e spiegato che sta "cercando di fare il possibile per ridurre la perdita di lavoro che sta avvenendo nella mia città e anzi per creare nuove occasioni di lavoro".