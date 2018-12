in foto: Esterno del padiglione dove si trova l’hospice oncologico dell’ospedale Sacco di Milano

Era stato già fermato in passato per lo stesso motivo e per questo gli era stato vietato di recarsi negli ospedali cittadini, se non per motivi medici urgenti. Ma a quanto pare non è stato sufficiente a bloccare l'uomo che si è reso nuovamente responsabile di furto ai danni di persone malate. Il 60enne infatti è stato fermato dalla polizia con l'accusa proprio di aver rubato telefoni cellulari a pazienti dell'ospedale Sacco di Milano. Arrestato dalle forze dell'ordine, il ladro dovrà rispondere anche del fatto di aver contravvenuto al divieto impostogli in passato di recarsi in strutture ospedaliere. A notare qualcosa di strano era stato il personale infermieristico che aveva visto l'uomo aggirarsi ripetutamente e con fare sospetto tra i corridoi del reparto di oncologia del Sacco: da qui la chiamata alla polizia. Dopo essere stato fermato e perquisito, gli agenti nelle sue tasche hanno ritrovato un telefono cellulare appena rubato. L’uomo traeva in inganno le persone grazie anche ai suoi modi pacati ed educati e al essere ben vestito.