in foto: Immagine di repertorio

Aveva in borsa merce per un valore di oltre mille euro, prodotti rubati all'interno del punto vendita Upim di piazzale Corvetto a Milano. Quando ha provato ad uscire dallo store è stata però fermata dall'addetto alla sicurezza che ha però aggredito con calci e pugni tentando di fuggire: è stato solo grazie all'intervento di una passante che la ladra, una 38enne francese con diversi precedenti penali, è stata arrestata.

Aggredito l'addetto alla sicurezza

È accaduto nella serata di ieri giovedì 25 giugno a Milano in piazzale Corvetto: intorno alle 20 una donna di 38 anni di nazionalità francese dopo aver rubato merce all'interno del negozio Upim per un valore di oltre 1.000 euro ha provato ad uscire dallo stesso punto vendita senza pagare ma è stata fermata da un vigilantes che si era accorto del furto. A quel punto la donna ha reagito aggredendo l'addetto alla sicurezza per fortuna senza causargli ferite gravi. Ad assistere alla scena una passante che ha visto l'addetto alla sicurezza del negozio mentre cercava di fermare la 38enne all'esterno dello store e ha allertato le forze dell'ordine.

Il provvidenziale intervento di una passante

Poco dopo sul posto è giunta una volante della polizia, avvertita della lite in strada: gli agenti della questura hanno fermato la donna che ha diversi precedenti alle spalle. Per lei sono scattate le manette con l'accusa di rapina mentre la refurtiva per un valore di 1.100 euro è stata interamente restituita al negozio.