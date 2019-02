in foto: Un frame del video che riprende il furto nella fontana a Milano

Forse complici le giornate di sole che in questi giorni stanno caratterizzando la città, mercoledì pomeriggio un uomo è entrato nella fontana di piazza Castello a Milano ha iniziato a rubare le monetine dal fondo. Sì, proprio quelle lanciate dai turisti speranzosi e in cerca di sogni e fortuna. Tra l'indifferenza totale dei presenti il ladro ha più volte tirato su i pantaloni per evitare evidentemente di bagnarsi e ha portato via decine e decine di monetine mettendole in tasca. La scena è stata ripresa da un passante allibito dall'episodio che ha condiviso il video sul proprio profilo Facebook commentando: "Ma ti pare?". Non si sa l'uomo sia stato poi fermato dalle forze dell'ordine o denunciato.

Non è il primo episodio di questo tipo al quale è possibile assistere in Italia. La città più colpita, forse anche per il numero di fontane presenti, è Roma dove spesso sono prese d'attacco da ladri e malviventi: non molto tempo fa un clochard di 25 anni è stato bloccato mentre rubava le monete presenti all’interno della fontana del Tritone, a piazza Barberini, dopo essersi arrampicato sul monumento. L'uomo è stato poi denunciato a piede libero.