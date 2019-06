Un ragazzo di 23 anni, di nazionalità nigeriana, ha sventato una rapina in un supermercato di viale Famagosta, a Milano, bloccando il ladro che stava scappando con 26 bombolette di deodorante rubate. È successo martedì mattina, poco prima di mezzogiorno. Un cittadino indiano di 26 anni, con precedenti, si è avvicinato alle casse con gli oggetti appena presi dagli scaffali, ma invece di pagare quanto dovuto ha spinto gli addetti alla sicurezza ed è scappato. La sua corsa è stata fermata dal 23enne, conosciuto dai dipendenti e dai clienti del negozio perché staziona abitualmente fuori dalle porte per chiedere l'elemosina. Dopo una colluttazione il giovane ha bloccato il rapinatore e ha atteso l'arrivo della polizia, che lo ha arrestato per rapina impropria.

A Torino un mendicante ha sventato una rapina a mano armata

Un episodio simile a quello avvenuto alla periferia sud di Milano era accaduto un anno fa a Torino. Ewansiha Osahon, un 27enne nigeriano, era intervenuto in un supermercato torinese per impedire una rapina da parte di un malvivente armato di coltello. Anche in quel caso l'azione del giovane, che chiedeva l'elemosina fuori dall'esercizio commerciale, era stata decisiva per sventare l'azione del rapinatore. Senza farsi spaventare dalla lama impugnata dal malintenzionato, l'uomo aveva ingaggiato una lotta corpo a corpo durata alcuni minuti, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, e alla fine era riuscito a disarmarlo.