Quando gli addetti alla sicurezza l'hanno fermata, hanno trovato nella sua borsa ben cinque capi d'abbigliamento per un valore di quasi 1800 euro: la donna li aveva rubati poco prima e si apprestava così a uscire dalla Rinascente di Milano. È accaduto questo pomeriggio nel grande magazzino di piazza Duomo e a compiere il furto è stata una 41enne di nazionalità russa e senza alcun precedente penale.

Nella borsa aveva nascosto cinque capi d'abbigliamento

Dopo aver passeggiato per la Rinascente e aver salito i sette piani affollatissimi in questo periodo di saldi invernali, la donna si è diretta vero l'ascensore per lasciare il grande magazzino. In poco tempo avrebbe raggiunto così il piano terra per darsi alla fuga: ma è proprio a questo punto che il sistema anti taccheggio l'ha smascherata facendo suonare l'allarme. Quando gli addetti alla sicurezza l'hanno fermata e le hanno chiesto di aprire la borse hanno trovato al suo interno cinque capi d'abbigliamento per un valore totale di 1780 euro, alcuni dei quali erano stati danneggiati perché aveva provato a togliere la placca antifurto. Sul posto sono allora intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestato la donna, mentre la merce è stata restituita allo store.