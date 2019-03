Un uomo di 82 anni e la moglie di 76 sono stati trovati morti nel loro appartamento di Milano. A fare la macabra scoperta il custode del palazzo di via Taormina dove i due abitavano da tempo: stando a quanto si apprende l'uomo questo pomeriggio poco prima delle 16 avrebbe chiesto l'intervento della polizia dopo aver sentito un forte odore provenire proprio dall'appartamento dei due anziani coniugi. Una volta giunti sul posto gli agenti sono entrati in casa e si sono ritrovati dinanzi ai corpi senza vita di marito e moglie: si tratta di una coppia sposata da tempo, italiana lei, tedesco lui. Stando alle prime informazioni non sarebbero stati trovati segni si violenza sui loro corpi: la polizia scientifica sta ora effettuando tutti i rilievi del caso per cercare indizi utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento dunque gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella dell'omicidio-suicidio.