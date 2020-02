in foto: I francobolli della collezione "Lombardo Veneta" ritrovati a Milano

La polizia li ha ritrovati all'interno dell'appartamento di un uomo a Milano che ora insieme con altre due persone dovrà rispondere dell'accusa di ricettazione: la preziosa refurtiva è parte di una rarissima collezione di francobolli trafugata a Roma nel 2017. Ben 24 i pezzi rubati e ritrovati dagli agenti del commissariato Scalo Romana nell'ambito di un'indagine partita da un'attività di pedinamento la scorsa settimana e terminata proprio col ritrovamento dei francobolli appartenenti alla collezione "Lombardo Veneto".

A portare gli agenti sulle tracce dei francobolli un noto ‘ndranghetista

A portare gli agenti della squadra investigativa sulle tracce della preziosa refurtiva un 45enne pluripregiudicato e noto per essere legato al clan ‘ndranghetista dei Barbaro che, in compagnia di un secondo uomo, il suocero, ha raggiunto lo studio professionale di un filatelico a Milano in zona Sant'Ambrogio. È qui che la polizia ha fermato i due interrogandoli sul motivo della loro presenza lì: i due uomini hanno spiegato di aver raggiunto lo studio per ritirare la perizia di 9 francobolli, consegnati nei giorni precedenti, e di dover pagare il lavoro svolto dal professionista. È stato quest'ultimo a chiarire che si trattata di francobolli appartenenti alla pregiatissima collezione "Lombardo Veneto".

L'intera collezione è valutata tra i 20 e i 40 milioni di euro

Gli agenti, nel corso delle indagini, hanno identificato una terza persona coinvolta, un uomo pregiudicato per reati finanziari e per ricettazione, presso la cui abitazione a Gratosoglio sono stati trovati e sequestrati altri 21 francobolli, 15 della collezione "Lombardo Veneto" e 6 di minor pregio. Tutto il materiale sequestrato ha un valore di oltre 300.000/400.000 euro. La collezione, risalente al 185 è composta da 717 francobolli ed è valutata tra i 20 e i 40 milioni di euro. Nel 2017 i 24 francobolli vennero trafugati dalla cassaforte del noto collezionista Ottavio Masi.