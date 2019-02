Ritorna "Domenica al Museo", l'iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali: domenica 3 febbraio i musei e i siti archeologici in tutta Italia potranno essere visitati gratuitamente, così come accade ogni prima domenica del mese. A Milano sono i tanti i siti che aderiscono all'iniziativa dando così la possibilità a più persone di trascorrere una giornata visitando i tanti luoghi culturali della città. Nata nel 2014, Domenica al Museo ha pian piano visto aderire sempre più musei che in quasi 5 anni hanno accolto un numero pari a 10 milioni di visitatori (nei soli musei statali).

Quali sono i musei da visitare a Milano?

Dal Museo Civico di Storia Naturale alla Pinacoteca di Brera, fino al Castello Sforzesco. Milano apre ai suoi visitatori tantissimi luoghi di cultura. Una vasta scelta per i tanti appassionati d'arte antica e moderna, pittura, scultura o anche paesaggistica: un modo unico per scoprire o riscoprire i magici luoghi d'arte. Tra i tanti anche il Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea, in via Borgonuovo 23o, Galleria d'arte moderna in via Palestro 16 o le Gallerie d'Italia in piazza della Scala 6. Tra le opere più celebri da ammirare a Milano ci sono sicuramente il "Crito Morto" di Andrea Mantegna, esposto alla Pinacoteca di Brera e "Il bacio" di Franceco Hayez, anche questo esposto alla Pinacoteca di Brera.

Info e orari dei musei di Milano che aderiscono all'iniziativa

MilanoMuseo civico di storia naturale di Milano

Corso Venezia, 55 – Milano

Orario: Dal Martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (ingresso fino ore alle 17,00)

Museo del Risorgimento e Laboratorio di storia moderna e contemporanea

Via Borgonuovo, 23 – Milano

Orario: dal martedì alla domenica 9.00 – 13.00 / 14.00 – 17.30

Museo Studio Francesco Messina

Via S. Sisto, 4/a – Milano

Orario: Da martedì a domenica dalle 10.00 alle 18.00

Casa museo Boschi Di Stefano

Via Giorgio Jan, 15 – Milano

Orario: dal martedì alla domenica dalle 10.00 18.00

prenotazione obbligatoria per i gruppi 0288463736 max 18 persone

Acquario e Civica Stazione Idrobiologica Milano

Viale Gadio, 2 – Milano

Orario: Da Martedì a Domenica 9.00-17.30 (ultimo ingresso 17.00)

Galleria d'arte moderna di Milano

Via Palestro, 16 – Milano

Orario: martedì – domenica 9.00 – 17.30 (ultimo accesso 30 minuti prima dell'orario di chiusura)

I Musei del Castello Sforzesco

Piazza Castello, ? – Milano

Orario: dal martedì alla domenica, 9-17.30 Ultimo ingresso ore 17

Museo del Cenacolo Vinciano

piazza Santa Maria delle Grazie, 2 – Milano

Orario: Martedì-Domenica 8.15-19.00

Orario biglietteria: 8.15-18.45; Prenotazione: Obbligatoria (Telefono: +39 02 92800360; Sito web: https://cenacolovinciano.vivaticket.it/index.php?)

Pinacoteca di Brera

via Brera, 28 – Milano

Orario: Martedì-Domenica 8.30-19.15 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: 8.30-18.40; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 02 92800361; Sito web: http://www.vivaticket.it)

Castello Sforzesco

Piazzale Castello – Milano

Orario: Orari di apertura dal 1 novembre 2015 9-17.30 martedì-domenica Ultimo ingresso ore 17.00

Gallerie d'Italia

Piazza della Scala, 6 – Milano

Orario: Da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30 (ultimo ingresso 18.30)

Civico Museo archeologico di Milano

Corso Magenta, 15 – Milano

Orario: da martedì a domenica: 9.00 -17.30 (ultimo ingresso ore 17.00)

Armani / Silos

Via Bergognone, 40 – Milano

Orario: Mercoledì, Venerdì e Domenica dalle 11 alle 19; Giovedì e Sabato dalle 11 alle 21