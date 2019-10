in foto: Foto di repertorio

Rissa in strada a Milano nel corso della serata di Halloween. Stando a quanto si apprende, due iracheni di 29 e 36 anni sono stati accoltellati in seguito a un litigio. Il 36enne, ferito più gravemente, è stato soccorso alle 20.44 in via Vitruvio 18, nei dintorni di Corso Buenos Aires, e accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di San Donato Milanese. Ha riportato ferite alla schiena e al torace. Stando a quanto si apprende, i sanitari del 118 erano intervenuti pochi minuti prima in via Tadino 27, a neanche 100 metri di distanza, per soccorrere il 29enne. Quest'ultimo ha riportato ferite da coltello alla spalla, al torace e alla schiena, ma le sue condizioni sarebbero meno gravi.

Maxi rissa in zona Buenos Aires, indagano i carabinieri

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ma secondo i primi accertamenti dovrebbe essersi trattato di una maxi rissa in cui sarebbero coinvolte anche altre persone. In una tasca del giubbotto del 29enne è stato trovato un coltello a lama corta e sporco di sangue. Da attribuire eventuali responsabilità dei due feriti e delle altre persone coinvolte della rissa (tutte ancora da rintracciare).