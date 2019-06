in foto: Immagine di repertorio

Pomeriggio di follia in un autolavaggio di Milano teatro di un pestaggio ai danni di 23enne "reo" di non aver dato la precedenza a un altro cliente. Tutto è accaduto in via Amoretti, zona Bovisasca, intorno alle 18 quando un giovane di nazionalità albanese a bordo del suo furgoncino era diretto verso un autolavaggio: una volta giunto sul posto il 23enne non si è accorto di aver superato un'auto in fila per immettersi nell'unico posto libero. E così per rimediare ha effettuato una manovra per tornare indietro, ma a quanto pare il gesto non è stato comunque ben accetto dall'uomo alla guida della vettura "superata" che, sceso dalla propria auto, una Bmw di grossa cilindrata, si è scagliato contro il 23enne. Dopo averlo accusato di avergli rubato il posto, l'uomo in preda a un vero e proprio raptus, così come poi descritto dalla stessa vittima, lo ha colpito diverse volte con calci e pugni.

L'aggressore è fuggito a bordo della sua auto dopo il pestaggio

Una scena alla quale hanno assistito altri clienti dell'autolavaggio che sono poi intervenuti per cercare di placare l'ira dell'uomo che però non ha fatto altro che scagliarsi anche contro di loro. Dopo pochi minuti si è poi allontanato a bordo della sua auto lasciando a terra il 23enne ferito. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 allertati dai presenti che hanno trasportato il giovane al Niguarda di Milano dove è giunto in codice giallo. Mentre la polizia intervenuta sul posto dopo aver ascoltato la versione della vittima e dei diversi testimoni si è messa sulle tracce dell'aggressore che è stato riprese dalle telecamere mentre con violenza colpiva il malcapitato e, con in mano una ciabatta, i dipendenti dell'autolavaggio intervenuti per fermare la lite.