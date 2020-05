in foto: Alcuni clienti in corso Buenos Aires

Le riaperture di oggi, lunedì 18 maggio, hanno ridato vita a una delle vie dello shopping più gettonate di Milano: corso Buenos Aires. Diverse le presenze di cittadini e clienti che sono finalmente potuti tornare a percorrere il corso che collega Porta Venezia a piazzale Loreto, in un corridoio di negozi che dopo due mesi dalla chiusura per l'emergenza Coronavirus hanno riaperto le porte ai milanesi. Non tutti i commercianti hanno però alzato la "cler" nel primo giorno di riapertura: c'è chi è ancora alle prese con i protocolli di sicurezza, e anche purtroppo chi non riaprirà più, come lo storico punto vendita di H&M vicino a piazza Lima.

Poco spazio sui marciapiedi, distanza di sicurezza a rischio

Come previsto, una delle problematiche della via, lunga e larga per il traffico automobilistico ma stretta per quello pedonale, può essere rappresentata dallo scarso spazio a disposizione delle persone sui marciapiedi ai lati della carreggiata. Sui medesimi, poi, non aiutano gli ingressi alle fermate della metropolitana di Porta Venezia e Lima, per non contare eventuali veicoli posteggiativi sopra. Per il momento, vista una buona affluenza ma non degna del pienone che contraddistingue corso Buenos Aires, le distanza di sicurezza paiono poter essere rispettate senza grandi problemi. La vera incognita è la gestione dei clienti nei giorni di maggior afflusso.

Lo shopping milanese riparte da Baires

Lo shopping milanese della "nuova normalità" riparte quindi da una Baires che ha dovuto attrezzarsi per soddisfare l'ordinanza regionale e le indicazioni governative. Tutti i negozianti devono provare la febbre ai rispettivi dipendenti, contingentare l'ingresso dei clienti e garantire una pulizia adeguata all'interno dei locali. Inoltre, tutti coloro che volessero provare un indumento, devono essere dotati di guanti (oltre che di mascherina, obbligatoria ovunque in Lombardia) per fare in modo che l'eventuale presenza del virus sopra le loro mani non rimanga sui vestiti provati.