Sono le ultime attività a ripartire, ma è arrivato anche il loro momento. Dal 15 di giugno in Italia riapriranno le loro porte anche i cinema, i teatri e tutti gli spazi culturali chiusi sino a quel giorno a causa della pandemia da Coronavirus che, solo in Lombardia, ha strappato alla vita più di 16.000 anime. E così, a Milano, Monza e Treviglio (paese in provincia di Bergamo), l'Anteo SpazioCinema tornerà ad offrire servizi cinematografici all'aperto.

Ecco la programmazione sino al 30 giugno

Nel capoluogo di regione lombardo, l'Anteo SpazioCinema ha avviato una collaborazione con il Comune per Palazzo Reale e con la Triennale per uno spazio messo a disposizione al pubblico. Ad oggi, la programmazione arriva solamente al 30 giugno e "ripartirà da dove eravamo rimasti, dato che nuovi film in distribuzione al momento non ce ne sono", spiega Sergio Oliva, uno dei soci dell'Anteo e responsabile della programmazione. I cittadini, insomma, potranno tornare a godersi film premiati come "Parasite" e "Joker", o "L'Ufficiale e la spia", oltre a film che non sono usciti a causa del lockdown, come "Tornare" e "Favolacce". I prezzi saranno identici a quelli dell'edizione passata ma i biglietti potranno essere prenotati solo online. Ogni persona del pubblico, poi, sarà sottoposta a misurazione della temperatura corporea prima di accedere alla "sala" all'aperto. Non è tutto qui, comunque, perché SpazioAnteo ha annunciato che vi saranno anche diverse rassegne, come quella dedicata al design, e parte della programmazione verrà dedicata al tema dei diritti civili. Il tutto, in attesa di poter riaprire le porte anche delle strutture e accogliere nuovamente il pubblico al chiuso.