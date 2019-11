in foto: Lea Garofalo

Domenica 24 novembre ricorre il decimo anniversario della scomparsa di Lea Garofalo, testimone di giustizia, uccisa dal compagno e dai suoi sodali in rappresaglia alla sua collaborazione con i magistrati. Anche quest'anno la città di Milano la ricorderà con diverse iniziative, a partire dalla fiaccolata che partirà alle 17.30 da viale Montello 3, passando per il giardino antistante alla casa dove Lea ha vissuto e dove le sarà intitolato un totem di "Milano è memoria". Poi ci sarà una sosta presso il Cimitero Monumentale, dove è sepolta Lea e successivamente un incontro pubblico presso la Fondazione Feltrinelli.

Lea Garofalo: una storia di ribellione e coraggio

"È un dovere per Milano ricordare Lea Garofalo – dichiara il presidente del Consiglio comunale, Lamberto Bertolé – la sua è una storia di ribellione e coraggio. La scelta di infrangere i codici della cultura ‘ndranghetista di violenza omertosa ha aperto la strada ad altre donne ribelli. Oggi vogliamo stringerci ancora di più alla figlia Denise che, con lo stesso coraggio della mamma, continua la sua battaglia per la libertà". Libera ha accompagnato la giovane Denise nel percorso giudiziario che ha visto riconosciuta con sentenza definitiva la colpevolezza del padre e dei suoi complici.

Le iniziative sono promosse dal coordinamento milanese di Libera, insieme al Comune di Milano. Saranno presenti: Laura Boldrini, che da Presidente della Camera dei Deputati volle conoscere la giovane Denise e attraverso quell’incontro lanciare ai giovani un messaggio di speranza e di legalità contro tutte le mafie; Enza Rando, vicepresidente di Libera che, nella sua veste di avvocato, ha tutelato la costituzione di parte civile di Denise nel processo per l'omicidio della madre e Vanessa Scalera, che ha interpretato Lea nell’omonimo film RAI di Marco Tullio Giordana.

Milano ricorda Lea Garofalo: il programma nel dettaglio

Ore 16.30 Aperitivo organizzato da Giardini in Transito con prodotti di Libera Terra e vin brûlé nei Giardini di viale Montello.

Ore 17.30 Inizio commemorazione ai Giardini di Viale Montello 3. Intervengono Lucilla Andreucci, referente di Libera Milano; Lamberto Bertolè, presidente del Consiglio comunale; David Gentili, presidente della Commissione antimafia del Comune di Milano; Nando dalla Chiesa, presidente onorario di Libera. Segue inaugurazione del totem dedicato a Lea Garofalo.

Ore 18.00 circa Inizio fiaccolata.

Ore 18.15 circa Breve momento di memoria all'interno del Cimitero Monumentale, curato dal presidio Libera dedicato a Lea Garofalo

Ore 18.45 circa Arrivo presso la Fondazione Feltrinelli, incontro pubblico con l'onorevole Laura Boldrini, l'avvocato di Libera Enza Rando e l’attrice Vanessa Scalera. Accompagnerà la serata l'arpista Sofia Zampicinini.

Ore 18.45 circa L’incontro in Fondazione Feltrinelli sarà in diretta streaming nelle sedi de Lato B – L’altro lato di Milano (viale Pasubio 14) e della Casa delle Donne (via Marsala 8).

Ore 20.15/20.30 Conclusione della commemorazione.