in foto: L’auto andata a fuoco

Tragico incendio a Cassina Nuova di Bollate, nel Milanese, dove un uomo di 34 anni è morto dopo essere rimasto intrappolato nella sua auto andata a fuoco. È successo pochi minuti prima delle 18 di ieri, lunedì 16 marzo, in via San Bernardo. Il veicolo era fermo vicino a casa dei genitori della vittima, non è chiaro se perché appena parcheggiato o messo in moto in quel momento, quando sono divampate le fiamme.

L'auto va a fuoco: 34enne in trappola tra le fiamme

Il rogo, scatenato con tutta probabilità da un cortocircuito, in pochi secondo ha avvolto tutto l'abitacolo. Il 34enne è rimasto intrappolato e ha riportato ustioni gravissime nel tentativo di liberarsi. I residenti della via hanno visto le fiamme e dato l'allarme. Sul posto sono accorsi rapidamente i vigili del fuoco di Milano, un'ambulanza della Croce rossa e un'automedica in codice rosse, la polizia locale e i carabinieri. Il giovane è stato soccorso in condizioni disperate e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

È morto all'ospedale di Niguarda

I medici hanno provato a salvargli la vita intervenendo sulle gravi ustioni, ma purtroppo non ce l'hanno fatta. Il decesso è avvenuto nella mattinata di oggi, martedì 17 marzo. Resta da chiarire la dinamica dell'accaduto e come il mezzo abbia potuto prendere fuoco.