Gli agenti della squadra mobile della questura di Milano hanno eseguito un fermo nei confronti di un ragazzo di 21 anni. Secondo le forze dell'ordine si tratterebbe della stessa persona che, nella giornata di venerdì 27 novembre, si era resa protagonista di una rapina in una farmacia di via Simone Saint Bon a Milano. Il ladro era stato riperso dalla telecamere di video sorveglianza del negozio: nelle immagini è possibile notare il rapinatore avvicinarsi al bancone ed estrarre una pistola giocattolo, per intimidire il farmacista e farsi successivamente consegnare il denaro.

Rapina una farmacia con una pistola giocattolo: arrestato

Nella giornata di oggi, martedì 3 dicembre, il presunto ladro è stato individuato in uno scantinato all'interno di uno stabile di via Fleming. Le forze dell'ordine lo hanno trovato in possesso di una pistola e con lo stesso abbigliamento indossato durante la rapina.

Gli altri casi di rapine nelle farmacie

I furti e le rapine nelle farmacie ormai riempiono sempre più spesso le pagine della cronaca. Uno degli ultimi episodi avvenuti a Milano risale allo scorso luglio, quando due rapinatori erano stati fermati dalla polizia con l'accusa di aver rapinato per sei volte alcune farmacie che si trovavano a un raggio di massimo un chilometro dalle loro abitazioni. Un altro caso analogo era invece capitato nel mese di maggio in zona Affori, dove un uomo di 52 anni era stato arrestato dopo una rapina messa a segno all'interno di una farmacia.