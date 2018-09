in foto: Immagine di repertorio

Una vicenda dai risvolti tragicomici quella verificatasi ieri in zona Baggio, periferia occidentale di Milano, dove un uomo di 33 anni di origine marocchina, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo, a bordo della sua auto – una Volkswagem Golf – in via delle Forze Armate ha avvicinato un connazionale, un ragazzo di 22 anni, chiedendogli di fare una telefonata. Al rifiuto del ragazzo, il 33enne è sceso dall'abitacolo e lo ha colpito con una testata, rubandogli il cellulare e dandosi poi alla fuga a bordo dell'auto.

Dopo soli 150 metri dal luogo della rapina, però, il colpo di scena: il 33enne è sceso dall'auto e si è infilato nel negozio di un parrucchiere. Nel frattempo sul luogo della rapina sono arrivati i carabinieri del Nucleo Radiomobile, allertati dalla vittima, che hanno subito rinvenuto l'auto del 33enne, della quale il ragazzo aveva fornito il numero di targa. Ai militari dell'Arma è bastato entrare nel negozio del parrucchiere e chiedere ai clienti dove fosse l'uomo, salvo scoprire che era in bagno. Dopo un tentativo di fuga e dopo aver opposto resistenza, il 33enne è stato così arrestato per rapina e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale: nella sua auto è stato ritrovato il cellulare del 22enne, che nel frattempo è stato soccorso dal 118 e portato all'ospedale San Paolo in codice verde, dove è stato medicato per le ferite riportate dopo la testata ricevuta in volto.