in foto: Immagine di repertorio

Si è finto un cliente interessato, ha conquistato la fiducia della proprietaria della gioielleria lasciandole un acconto per un gioiello che avrebbe ritirato due giorni dopo. E così, al suo ritorno nel negozio ha dato il via alla rapina, costata alla donna numerose ferite e la perdita di costosissimi gioielli. Tutto è iniziato martedì a Milano, in zona Wagner, con la visita del ladro nonché finto cliente nel negozio e si è concluso giovedì con la rapina quando l'uomo è tornato per ritirare il gioiello che aveva scelto e nel momento in cui la proprietaria, una donna di 68 anni si è voltata per prenderlo, il ladro l'ha aggredita alle spalle, colpendola al volto a scaraventandola a terra. Le ha poi legato una fascia intorno alla bocca per impedirle di urlare e ha aperto la porta per far entrare il complice.

I due uomini hanno legato la donna con alcune fascette e dopo averla lasciata a terra tramortita e con numerose ferite al volto, hanno iniziato a svaligiare la cassaforte aperta precedentemente dalla vittima e le vetrine. I due sono stati interrotti poco dopo dall'arrivo della polizia avvertita dalla stessa donna con un pulsante di emergenza posto nella tasca della giacca e da un negoziante vicino che ha intuito ci fosse qualcosa che non andava. Alla vista degli agenti i due rapinatori si sono dati alla fuga, ma in due direzioni diverse: uno è fuggito dall'entrata principale e l'altro dal retro. Il primo è stato bloccato e arrestato poco dopo, si tratta di un 36enne italiano con numerosi precedenti alle spalle. Gli stessi agenti hanno anche recuperato parte della refurtiva, che era stata abbandonata in strada, e stanno ora visionando le telecamere di sorveglianza per cercare di individuare il secondo ladro. La donna, medicata sul posto dai soccorritori del 118 è stata poi portata in ospedale.